Wired Productions: Black Label Collection mit Victor Vran und The Town of Light

Wired Productions startet die Black Label Collection mit Victor Vran und The Town of Light.

Publisher Wired Productions gibt bekannt, dass die mit Spannung erwartete Black Label Collection heute erscheint. Nach einer erfolgreichen Vorbesteller-Kampagne ist die prestigeträchtige Black Label Collection mit den Titeln Victor Vran: Overkill Edition und The Town of Light ab sofort im Wired Productions Store erhältlich.

Hier geht’s zum Unboxing-Video mit Bob Packer, VP Lead of Product Development & Store Innovation von Wired:

Mit Black Label werden die Kunst, Musik, Entwickler und ihre Spiele geehrt. Das wunderschön gestaltete Black Label stellt die von Wired Productions veröffentlichten Spiele von geliebten Entwicklern in den Mittelpunkt. Den Anfang der Sammlung macht das preisgekrönte Action-RPG Victor Vran, das den prestigeträchtigen Titel Black Label #01 erhält. In Anbetracht der tiefen Freundschaft die Wired mit dem Entwickler Haemimont Games verbindet, gab es keine andere Wahl als Victor Vran, um die Black Label-Serie zu starten.

Black Label #01: Victor Vran enthält:

Victor Vran: Overkill Edition für PlayStation 4 oder Nintendo Switch in der limitierten Black Label Variante mit Inlay und Hülle

Victor Vran: Overkill Edition Steam-Key

Atemberaubende, handverlesene Kunstdrucke. Inklusive Motorhead Through The Ages

Soundtrack des gefeierten Komponisten George Strezov auf CD und als digitaler Download

Ein Wired Razor-Echtheitszertifikat als Karte mit individueller Nummerierung

Ein ikonischer Alu-Dibond-Kunstdruck

Sammelkarten aus der Wired Productions-Kollektion

The Journey – die Geschichte von Wired und Haemimont in Bildern

Eine Bonus-Münze in limitierter Auflage

Alles verwahrt in einer maßgeschneiderten, hochwertigen Black Label-Silberbox, verpackt in der Wired Razor Sleeve – einem schwarzen Finish mit Tattoo-Motiv-Prägung

Das psychologische First-Person-Adventure The Town of Light war ein Katalysator für viele Entwicklungen in der Spieleindustrie, wie etwa der Gründung der Wohltätigkeitsorganisation Safe In Our World, die sich für die psychische Gesundheit von Gamern einsetzt. Das erste Spiel von LKA, dem preisgekrönten italienischen Studio, das auch Martha Is Dead entwickelt hat, erzählt eine persönliche Geschichte, untermauert durch historische Fakten. The Town of Light entstand aus der Motivation heraus, Spieler nicht nur zum Nachdenken anzuregen. Der Titel sollte auch eine Diskussionsgrundlage bieten, um über frühere Ansichten und Verhaltensweisen zu psychischer Gesundheit zu sprechen.

Black Label #02: The Town of Light enthält:

The Town of Light für PlayStation 4 in der limitierten Black Label Variante mit Inlay und Hülle

The Town of Light Steam-Key

Atemberaubende Kunstdrucke, handverlesen von LKA-Entwickler Luca Dalcò

Sondtrack des gefeierten Künstlers und Musikers Aseptic Void auf CD und als digitaler Download

Ein Wired Razor-Echtheitszertifikat als Karte mit individueller Nummerierung

Ein ikonischer Alu-Dibond-Kunstdruck

Sammelkarten aus der Wired Productions-Kollektion.

Eine Bonus-Münze in limitierter Auflage

Alles verwahrt in einer maßgeschneiderten, hochwertigen Black Label-Silberbox, verpackt in der Wired Razor Sleeve – einem schwarzen Finish mit Tattoo-Motiv-Prägung

„Das ist ein Projekt, an dem wir 16 Monate gearbeitet haben, während wir mit globalen Problemen wie Brexit, Covid und steigenden Kosten konfrontiert waren – aber es wurden keine Kosten und Mühen für Black Label gescheut“, so Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. „Mit Black Label honorieren wir unsere Entwickler. Es ist ein Spiegelbild der Art und Weise, wie Wired seine Spiele kuratiert, und ein Geschenk an die Wired-Community, die immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten ist, ihre Lieblingsspiele und die Entwickler dahinter zu unterstützen.“

Black Label #01: Victor Vran und Black Label #02: The Town of Light sind ab sofort erhältlich. Zum Preis von 79,99 $ bzw. 69,99 £ (umgerechnet ca. 78,40 €) können sich Spieler ihr Exemplar direkt über den Wired Productions Store sichern.