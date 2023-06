Wo Long: Fallen Dynasty: Kollaboration mit Naraka: Bladepoint

Ein neuer Trailer kündigt die Veröffentlichung des Kollaboration-Updates von Wo Long: Fallen Dynasty und Naraka: Bladepoint an.

Der Publisher Koei und der Entwickler Team NINJA veröffentlichen am 29. Juni das Update 1.10 für Wo Long: Fallen Dynasty. In diesem Update wird die Zusammenarbeit mit dem Franchise Naraka: Bladepoint noch einmal verstärkt.

Ihr erhaltet damit die „Crimson Night“- und „Loyal Drunk“-Rüstung für euren Charakter in Wo Long: Fallen Dynasty, welche bereits den Spielern des Action-RPGs Naraka: Bladepoint bekannt sein werden. Die Kollaboration-Rüstungen werden im Rahmen des Updates am 29. Juni kostenlos zur Verfügung stehen. Das Video gibt es hier zu sehen:

Bereits vor Kurzem kündigte das Studio an, mit dem demnächst erscheinenden Lies of P eine Zusammenarbeit aufzubauen. In dieser könnte es womöglich auch um den Austausch von Waffen zwischen beiden Spielen gehen.

Naraka: Bladepoint ist kostenlos spielbar. Wo Long: Fallen Dynasty könnt ihr ab 69,99 Euro kaufen oder im Xbox Game Pass-Abo spielen.