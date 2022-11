Wo Long: Fallen Dynasty: Spielzeit der Hauptstory enthüllt

In einem exklusiven Interview mit XboxDynasty hat sich Masakazu Hirayama, Regisseur von Wo Long: Fallen Dynasty, einigen Fragen gestellt. Dabei haben wir Masakazu Hirayama gefragt, wie lange es dauert, bis man die Hauptstory des Spiels beendet hat.

Wie lange dauert es, das Spiel als Casual-Gamer zu beenden? Ich meine hier also Gelegenheitsspieler, nicht als Speedrunner!

„Die geschätzte Spieldauer liegt bei 40 Stunden Spielzeit, nur für die Hauptstory! Es gibt auch Nebenmissionen und Endgame-Content, wenn man sich darauf konzentriert, werden die 40 Stunden natürlich deutlich überschritten“, sagte Masakazu Hirayama gegenüber XboxDynasty.de im Interview.

Masakazu Hirayama fügte hinzu: „Speziell für Gelegenheitsspieler versuchen wir, das Spiel so zu gestaltet, dass es mit den verschiedenen Herausforderungen, die es im Spiel gibt, Spaß macht und Freude bereitet.“

„Man kann diese Herausforderungen nutzen, um die Muster der gegnerischen Angriffe, das Parieren und Blocken und das Spiel im Allgemeinen zu lernen.“

„Du kannst auch Online mit einem Freund spielen, sodass du in einer Gruppe spielst, um es ein wenig zugänglich zu machen. Du kannst auch NPC-Charaktere rekrutieren, die dir helfen. Speziell hier sind es zum Beispiel berühmte chinesische Militärkommandanten, die Warlords, die mit an deiner Seite kämpfen, somit gibt es mehr als nur eine Option für neue Spieler, um das Spiel an ihren Spielstil anzupassen.“