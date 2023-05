Microsoft informiert derzeit alle Xbox-Fans, dass das Xbox FanFest auch im Jahr 2023 wieder stattfinden wird. Das virtuelle Event beginnt mit einer Watch-Party, mit einer Doppelvorstellung von Xbox Games Showcase, gefolgt von Starfield Direct.

Anschließend werden auserlesene FanFest-Livestreams und virtuelle Erlebnisse angeboten. Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, exklusive Produkte, Rabatte, Minispiele, virtuelle Fotokabinen und vieles mehr zu nutzen und zu erhalten.

Das virtuelle Event wird mehrere Stunden lang geöffnet sein, man kann aber auch nur für einen Teil oder die gesamte Zeit teilnehmen. Zeitraum ist der 11. Juni 2023 von 19:00 Uhr bis Mitternacht.

Microsoft verkündet: „Schließt euch der Xbox-Community an und erlebt eine Doppelvorstellung von Xbox Games Showcase, gefolgt von Starfield Direct! In diesem Jahr bietet euch das Xbox FanFest einen besonderen Zugang zu den Community-Watchpartys auf der ganzen Welt und online. Nehmt an der Verlosung von Tickets für eine Veranstaltung in eurer Nähe oder eine kostenlose Reise zum Event in Los Angeles teil!“