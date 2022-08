Xbox FanFest: Gamescom After Hour-Event Registrierung möglich

Autor:, in / Xbox FanFest

Das Xbox FanFest findet dieses Jahr in Form einer After-Hour am Gamescom-Stand von Xbox nach Messeschluss statt für das ihr euch jetzt registrieren könnt.

Heute haben Microsoft und Xbox ihre Pläne für die diesjährige Gamescom in Köln bekannt gegeben.

Über das Line-Up am Xbox Stand mit den spielbaren First- und Third-Party-Spielen haben wir euch in dieser Meldung informiert.

Im Rahmen der Gamescom wird in diesem Jahr ein spezielles Xbox FanFest-After Hour-Event nach Messeschluss stattfinden.

Das Event findet am Mittwoch, 24. August von 20:00 bis 23:00 Uhr unserer Zeit statt und wird ausgewählten Fans einen exklusiven Zugang zum Stand ermöglichen, ehe er am nächsten Tag für alle zugänglich sein wird.

Wer sich mit der Xbox-Community treffen möchte, unterhaltsame Aktivitäten am Stand genießen und Spieleentwickler*innen treffen möchte, der kann an einer Ticketverlosung für sich und eine Begleitung teilnehmen.

Dazu registriert ihr euch als Xbox FanFest-Fan unter xbox.com/fanfest. Die Teilnahmefrist endet am 16. August um 08:59 Uhr deutscher Zeit.

Darüber hinaus findet ein virtuelles Meet & Greets mit Sea of Thieves und Park Beyond am Freitag, 26. August, statt.

Der Termin findet in einem Microsoft Teams-Call statt und ist ein virtuelles Erlebnis mit einzigartiger Gelegenheit, euch direkt mit Spieleentwickler*innen über ihre Spiele und ihre Erfahrungen in der Branche zu unterhalten.

Für das virtuelle Treffen könnt ihr euch ebenfalls unter xbox.com/fanfest registrieren und eines der Treffen auswählen. Die Teilnahmefrist hierzu endet ebenfalls am 16. August um 08:59 Uhr deutscher Zeit.