Xbox Game Pass: Cloud-Gaming ab heute auf vielen Samsung-Geräten möglich

Ab heute können viele Besitzer eines TV-Geräts von Samsung die Spiele aus dem Xbox Game Pass ganz ohne Konsole über die Xbox-App via Cloud spielen.

In Partnerschaft mit Samsung ist der Xbox Game Pass ab heute in 27 Ländern der Welt auch über die neusten TV-Geräte des Herstellers via Cloud spielbar.

Die Xbox-App wird dabei in den Gaming-Hub der 2022-Modelle von Samsung integriert, einschließlich der 2022er Neo QLED 8K TV, Neo QLED 4K TVs, QLEDs2 TVs und der 2022 Smart-Monitor-Serie.

Mit der Integration wird es Spielern ermöglicht, ohne Konsole und ganz einfach über die Cloud das Angebot des Xbox Game Pass mit seinen über 100 hochwertigen Spielen in Anspruch zu nehmen.