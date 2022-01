Xbox Game Pass: Dank Buddy Pass spielen auch Freunde Rainbow Six Extraction

Autor:, in / Xbox Game Pass

Dank Buddy Pass spielen auch Freunde zum Launch Rainbow Six Extraction, wenn es im Xbox Game Pass erscheint.

Wenn ihr am 20. Januar über den Xbox Game Pass Rainbow Six Extraction spielt und in eurem Trupp noch Platz für Freunde habt, könnt ihr zwei von ihnen zum Mitspielen einladen.

Denn, jeder der das Spiel besitzt, erhält zwei Buddy Pass-Marken, die er an Freunde vergeben kann. Diese können Rainbow Six Extraction dann 14 Tage lang spielen.

Wer also über kein Abonnement für den Xbox Game Pass verfügt und das Spiel nicht gekauft hat, kann sich die Testversion (ohne Marke nur zwei Stunden spielbar) herunterladen und von einem Freund eine Marke erhalten.

Hier eine Übersicht, wie der Buddy Pass funktioniert: