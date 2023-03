Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

In der neuen Woche erscheint bisher ein neues Spiel im Xbox Game Pass-Abonnement. Das Game ist ab heute im Abo!

Nach „Ni no Kuni Der Fluch der Weißen Königin Remastered“ im Xbox Game Pass, erscheint heute auch Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition.

Dazu wurden die Xbox Game Pass-Spiele für die zweite Monatshälfte im März 2023 noch nicht bekannt gegeben, doch in Kürze sollte Microsoft die weiteren Spiele enthüllen.

Xbox Game Pass – März 2023

Welche Spiele aus dem Xbox Game Pass-Abo entfernt werden, erfahrt ihr hier. Weiter gibt es Gerüchte, dass die Shin Megami Tensei-Reihe im Abo veröffentlicht werden könnte. Ultimate Abonnenten können sich dazu über zwei neue Perks freuen.