Xbox Game Pass: Dieses Spiel wurde überraschend zurück zum Abo hinzugefügt

Alle Xbox Game Pass-Abonnenten können sich über eine neue kleine Überraschung freuen, denn The Long Dark wurde überraschenderweise und ohne große Ankündigung wieder zurück zum Abo-Service von Microsoft hinzugefügt.

Xbox Game Pass – Juli 2022

15. Juli 2022 – The Long Dark

The Long Dark kann danke Xbox Game Pass an der Konsole, am PC und via Cloud gespielt werden. Erst gestern wurden fünf neue Spiele zum Abo hinzugefügt, um euch das Wochenende zu versüßen.