Xbox Game Pass: Ex-PlayStation-Manager skeptisch über Nachhaltigkeit

Shawn Layden war während seiner Zeit bei Sony CEO von Sony Interactive Entertainment America, Vice President von Sony Computer Entertainment Europe und Präsident von SCE Japan. Zuletzt war er Vorsitzender der weltweiten Sony Studios, bevor er 2019 das Unternehmen verließ.

Im Interview mit GamesIndustry.biz äußerte sich Layden skeptisch über die Nachhaltigkeit von Xbox Game Pass und dessen Potenzial, den Konsolenmarkt zu erweitern.

Seit seiner Einführung 20217 hat sich der Xbox Game Pass mit mehr als 18 Millionen Abonnenten weltweit zu einem wichtigen Bestandteil in der Microsoft Gaming-Sparte entwickelt. Jim Ryan von Sony hat erklärt, dass dieses Modell für PlayStation nicht funktionieren würde.

Layden, der die Triple-A-Entwicklung insgesamt als „nicht nachhaltig“ bezeichnete sagte, dass die Spieldauer und die Preisgestaltung möglicherweise angepasst werden müssten, um die ausufernden Budgets zu kontrollieren, schloss sich Ryans Meinung an.

„Deshalb müssen Sie jetzt eine verlustbringende Position einnehmen, um zu versuchen, diese Basis zu vergrößern. Aber wenn man nur 250 Millionen Konsolen im Umlauf hat, wird man nicht auf eine halbe Milliarde Abonnenten kommen. Wie kann man also dieses Manko umgehen? Das hat noch niemand herausgefunden.“

Geht man von 250 Millionen Konsolenbesitzern aus, bezweifelt Layden, dass der Xbox Game Pass und sein Cloud-Gaming-Angebot die Antwort auf die Erhöhung dieser Zahl sind. Xbox Cloud Gaming ist für Android-, PC- und iOS-Abonnenten verfügbar und laut Microsoft „mehr als eine Milliarde Geräte in das Xbox-Ökosystem eingebunden“.

„Wenn man Mobiltelefone hinzufügt, kommt man natürlich auf Hunderte von Millionen Spielern“, so Layden. „Aber das sind verwandte, aber unterschiedliche Kategorien. Wir haben im Laufe der Zeit gelernt, dass Mobile Gaming nicht unbedingt ein Einstieg in die Konsolenwelt ist, sondern einfach eine andere Sache, die die Leute zu einer anderen Tageszeit machen.“

„Die Leute kaufen keine Konsolen, weil sie mehr Stahl und Plastik im Wohnzimmer haben wollen. Die Leute kaufen Konsolen, weil sie Zugang zu den Inhalten haben wollen. Wenn man einen Weg findet, die Inhalte in die Häuser der Leute zu bringen, ohne eine Box zu haben, dann ja, in der Tat. Jeder hat in irgendeiner Form eine Streaming-Lösung. Das meiste davon hängt davon ab, ob man eine vernünftige Internetverbindung hat. Und dafür haben sie noch kein funktionierendes Geschäftsmodell entwickelt.“