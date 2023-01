Xbox Game Pass: MLB The Show 23 landet einen Homerun im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass bekommt schon bald prominenten Zuwachs: MLB The Show 23 landet direkt zur Veröffentlichung einen Homerun im Abo!

San Diego Studio hat bekannt gegeben, dass MLB The Show 23 am 28. März 2023 veröffentlicht wird und direkt vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten ist.

Dazu wird Jazz Chisholm Jr. von den Miami Marlins das Cover schmücken. Einen Trailer gibt es hier zu sehen: