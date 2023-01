Dead Space 4: Entwickler haben Ideen für eine mögliche Fortsetzung

Knapp zehn Jahre nach der Veröffentlichung von Dead Space 3 feierte das Dead Space Remake Ende vergangener Woche seinen erfolgreichen Start. Viele Fans wünschen sich natürlich trotzdem eine Fortsetzung der Horror-Reihe in Form eines vierten Hauptablegers.

Dass ein vierter Teil intern zur Diskussion steht, bestätigte nun Senior Producer Phil Ducharme im Interview mit dem britischen GQ-Magazin.

Auf die Frage, ob es Ideen für die Zukunft der Marke gäbe, antwortete Ducharme folgendermaßen:

„Mit Sicherheit ist es eine Hoffnung, die wir haben. Es gibt ein Interesse von meiner Seite und ich glaube auch von Romans [Campos-Oriola, Creative Director] Seite – man kann sein Lächeln sehen – Dead Space weiter zu erforschen. Es gibt Ideen, das ist sicher. Wir beenden diese Woche damit dafür zu sorgen, dass der Start gut verläuft und dass es so wenig technische Probleme wie möglich gibt. Wir werden uns in den Urlaub verabschieden und dann werden wir uns zusammensetzen und innerhalb von EA darüber diskutieren, was als Nächstes kommt.“