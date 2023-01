Amazon: Tomb Raider-Marke soll im Marvel-Stil ausgebaut werden

Seit Dezember ist bekannt, dass Amazon für den nächsten Ableger der Tomb Raider-Reihe, der von Crystal Dynamics entwickelt wird, als Publisher fungieren wird. Zudem soll das Unternehmen Berichten zufolge einen Film und eine TV-Serie zu Lara Crofts Abenteuern finanzieren.

Doch das scheint noch nicht alles zu sein, denn neue Berichte deuten auf Pläne von Amazon hin, die Tomb Raider-Marke nach Marvel-Vorbild medienübergreifend auszubauen. Laut einer mit Interna des Unternehmens vertrauten Quelle sei Tomb Raider für Amazon das zweite große Zugpferd, nach der Herr der Ringe-TV-Serie The Rings of Power.

Dazu soll man sich mit dj2 Entertainment zusammengetan und einen Blockbuster-Deal für einen Tomb Raider-Film abgeschlossen haben. Emmy-Gewinnerin Phoebe Waller-Bridge, die für die geplante TV-Serie als Drehbuchautorin vorgesehen sein soll, wird laut der Quelle hingegen nicht am Film beteiligt sein.

dj2 Entertainment arbeitet derzeit für Netflix an einer Tomb Raider-Anime-Serie sowie an Adaptionen zu Life is Strange, Disco Elysium, Sleeping Dogs, Little Nightmares und It Takes Two. Zuletzt war die Produktionsfirma an den beiden Sonic The Hedgehog-Filmen beteiligt.