Amazon: Cloud-Gaming-Dienst Luna jetzt auch in Deutschland verfügbar

Der Cloud-Gaming-Dienst Amazon Luna ist jetzt in UK, Kanada und Deutschland verfügbar.

2020 startete der Abo-basierte Dienst als Early-Access in den USA, im März 2022 folgte dort der offizielle Launch. Er ermöglicht den Zugang zu Spielen auf einer ganzen Reihe von Endgeräten, wie PC und Mac, iOS und Android sowie Fire TV.

Wer bereits eine Amazon-Prime Mitgliedschaft hat, kann ohne zusätzliche Kosten eine kleine Auswahl an Spielen nutzen, die monatlich wechseln.

Weiter stehen verschiedene Abos zur Auswahl:

Luna+ kostet 9,99 Euro pro Monat und bietet die Möglichkeit, über 100 Spiele zu streamen

Ubisoft+ kostet 17,99 Euro pro Monat, ihr erhaltet Zugriff auf über 40 Ubisoft Spiele

Jackbox Games für 4,99 Euro pro Monat lässt euch auf die beliebten Jackbox-Spiele zugreifen

Ein kleines Schmankerl für Kunden von sowohl Ubisoft als auch Amazon Prime: Verbindet ihr euer Ubisoft Connect-Konto, könnt ihr digital erworbene Titel über Luna streamen.

Der für 70 Euro angebotene Luna-Controller soll eine besonders gute Latenz bieten, indem er sich per WiFi verbindet. Er ist aber keine Voraussetzung, auch Maus und Tastatur, unterstützte Controller von Drittanbietern wie Xbox One- und DualShock 4-Controller können eingesetzt werden. Einige Spiele können auch per Handy gesteuert werden. Für die Nutzung mit 1080p wird eine Internetverbindung von 10 MBit/s empfohlen.