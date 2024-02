Xbox Game Pass: Neues Call of Duty erscheint Day One im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Das diesjährige Call of Duty wird zum Verkaufsstart auch im Xbox Game Pass erscheinen.

Das erste Spiel im Xbox Game Pass nach der Übernahme von Activision Blizzard ist kein Call of Duty, wie wir wissen. Beim Xbox Business-Update kündigte man das Action-RPG Diablo IV an, dass im März im Xbox Game Pass aufgenommen wird.

Die meisten dürften sich aber eher dafür interessieren, was mit Call of Duty ist. Die Shooter-Reihe glänzt bisher mit Abwesenheit.

Xbox-Chef Phil Spencer sprach mit Stephen Totilo von Game File über dieses Thema. Zwar hatte Spencer keine konkrete Antwort darauf, wann die bisherigen CoD-Teile ins Abonnement aufgenommen werden, doch hatte er eine klare Aussage zu allen Spielen der First-Party-Studios.

So sollen alle Spiele der Xbox Game Studios zum Verkaufsstart, also „Day One“, im Xbox Game Pass abrufbar sein. Das schließt Call of Duty 2024 natürlich mit ein.

Spencer sagte: „Unsere Absicht ist es, das gesamte Portfolio an Spielen von ZeniMax, Activision Blizzard und XGS – Xbox Game Studios – ab dem ersten Tag im Game Pass anzubieten.“

Laut Spencer wolle man die Spiele von Activision Blizzard zeitgleich für Xbox und PC im Xbox Game Pass veröffentlichen. Um das umzusetzen, benötigt man aber noch Zeit.

Spencer sagte dazu: „Wir arbeiten im Hintergrund daran, dass sie gleichzeitig für PC und Konsole erscheinen.“