Xbox Game Pass: Überraschende Ankündigung schlägt bald zu

Alle Xbox Game Pass-Abonneten dürfen sich auf eine neue Überraschung freuen! Diesmal trifft es alle Fans von Kampfspielen, denn Killer Instinct meldet sich zum 10-jährigen Jubiläum zurück.

Dabei wird die Killer Instinct: Definitive Edition mit der Killer Instinct: Anniversary Edition ersetzt. Exakt bedeutet das folgendes: Die Killer Instinct Definitive Edition wird aus dem Shop genommen und durch die Killer Instinct Anniversary Edition ersetzt. Alle gekauften Definitive Editionen werden kostenlos auf die Anniversary Edition upgegradet. Auch die Version im Xbox Game Pass wird durch die Anniversary-Version ausgetauscht.

Die Killer Instinct Anniversary Edition (Preis: 29,99 €) enthält alle 29 Kämpfer und alle jemals veröffentlichten Premium-Inhalte, den VIP Double XP Booster, Feiertags-Accessoires und vieles mehr.

Auf dem folgenden Bild könnt ihr euch die Anniversary-Inhalte noch einmal anschauen:

Es gibt jedoch eine Ausnahme, die die digitalen Extras der Definitive Edition betreffen. Die folgenden „Mature“-Inhalte, die in der KI Definitive Edition enthalten sind, werden nicht in der Anniversary Edition enthalten sein: Definitive Edition App (mit Entwicklerinterviews, Konzeptkunst, Killer Cuts-Soundtrack) und Xbox KI Classic 1 & 2. Aber keine Sorge, denn wenn ihr die Killer Instinct Definitive Edition bereits in digitaler Form gekauft habt, könnt ihr die genannten Inhalte auch dann noch herunterladen, wenn die Definitive Edition nicht mehr erhältlich ist.

Das Killer Instinct-Basisspiel wird dazu auf allen als Free-to-Play-Spiel erhältlich sein. Das kostenlose KI-Basisspiel wird einen kostenlosen, wöchentlich rotierenden Kämpfer und die Modi Einzelspieler, Lokal und Rangliste enthalten.

Das Anniversary Update und die Anniversary Edition für Killer Instinct sind in der finalen Testphase und in Kürze sollte ein offizieller Release-Termin bekannt gegeben werden.