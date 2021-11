Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Hintergrund und Profil-Design im Xbox 360-Stil

Für eure Xbox Series X|S wurde ein neuer dynamischer Hintergrund veröffentlicht. Mit dem Design im Xbox 360-Stil feiert Microsoft den 20-jährigen Geburtstag von Xbox.

Die Bewegung des dynamischen Hintergrunds hat Tom Warren in einem Clip eingefangen:

still want more #Xbox20 nostalgia? There's an Xbox 360 dynamic background now pic.twitter.com/XdpgGCRiRy

— Tom Warren (@tomwarren) November 16, 2021