Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Immortals of Aveum Hintergrund verfügbar

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Für das Xbox Series X/S Dashboard ist ein neuer Immortals of Aveum Hintergrund erhältlich.

Erst vor zwei Tagen berichteten wir von XboxDynasty, dass ein neuer Madden NFL 24 Hintergrund für die Xbox Series X/S verfügbar ist.

Heute gesellt sich ein weiterer dynamischer Hintergrund dazu, die Rede ist hier von Immortals of Aveum, was am 22. August seinen Release gefeiert hat.

Mit diesen dynamischen Hintergründen könnt ihr eure Xbox Series X/S personalisieren und euer Lieblingsspiel im Dashboard anzeigen lasssen. Die Zahl der dynamischen Hintergründe hat in den letzten Monaten zugenommen und wir sind zuversichtlich, dass weitere neue Hintergründe folgen.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.