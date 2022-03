Xbox Series X Dashboard: Quick Resume Favoriten, Controller-Update und mehr Features

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Das Xbox Series X/S Dashboard hat heute ein System Update und neue Funktionen erhalten. Allen voran könnt ihr ab sofort eure Quick Resume Favoriten bestimmen und somit Spiele auswählen, die niemals aus dem Quick Resume-Speicher herausgeworfen werden.

Überall, wo ihr eure Quick Resume-Gruppe seht, könnt ihr ein Spiel auswählen, die Menütaste drücken und „An Quick Resume anheften“ wählen. Wenn ihr bereits zwei Spiele angepinnt habt, werdet ihr gefragt, welche Anheftung ihr ersetzen möchten.

Remapping der Share-Taste: Als weiteres neues Feature gibt es die „Xbox Wireless Controller – Share Button Remapping“-Funktion. Mit der Share-Taste auf dem Xbox Wireless Controller könnt ihr einen Screenshot machen, indem ihr die Taste antippt oder einen Videoclip aufnehmen, indem ihr sie ein paar Sekunden lang gedrückt haltet.

Ab sofort könnt ihr die Freigabetaste des Xbox Wireless Controllers neu belegen und eine Vielzahl von benutzerdefinierten Aktionen zuweisen. Aktionen wie Stumm schalten des Fernsehers, Öffnen der Freundesliste, Öffnen von Erfolgen und viele andere sind möglich. Elite Series 2 Controller, Xbox Adaptive Controller und andere Geräte verfügen ebenfalls über einige neue Aktionen. Die vollständige Liste der Aktionen und alle verfügbaren Tastenbelegungen findet ihr in der Xbox Zubehör-App.

Xbox Geräte-Firmware-Updates: Die neueste Firmware für Xbox-Controller-Geräte ist jetzt auf eurer Konsole oder eurem Windows-PC verfügbar. Diese Version enthält Fehlerbehebungen und Updates, die die Leistung von Xbox One Controllern mit Bluetooth-Unterstützung, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 und Xbox Adaptive Controllern verbessern.

Neuer Audio-Einrichtungsassistent: Sobald ihr das Update geladen habt, könnt ihr einen neuen Audioeinrichtungsassistenten für eure HDMI-Geräte verwenden, der in den Einstellungen unter Allgemein > Lautstärke & Audioausgabe > Audioeinrichtung verfügbar ist. Mit dem Audio-Setup-Assistenten könnt ihr euer HDMI-Audioformat testen und überprüfen, alle an eure Xbox Series X|S und Xbox One Konsolen angeschlossenen Lautsprecher testen und die bestmöglichen Einstellungen für Ihr individuelles A/V-Setup konfigurieren.