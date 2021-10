Xbox Series X: 4K 120Hz Dolby Vision Gaming für LG CX und GX bald verfügbar

Wer ein TV-Gerät von LG besitzt, genauer gesagt ein OLED Modell der Reihe CX oder GX, der kann schon bald eine neue Firmware herunterladen, um das beste aus seiner Xbox Series X herauszuholen.

Wie Vincent Teoh von HDTVTest schreibt, beginnt voraussichtlich Mitte nächster Woche der globale Rollout von Firmware 04.30.xx, der bis Ende Oktober abgeschlossen sein soll.

Good news for LG CX & GX owners! The company has begun rolling out firmware 04.30.xx to add @UHD4k 120Hz Dolby Vision gaming support, starting in South Korea. Global rollout should start middle of next week, staggered through end of October.

