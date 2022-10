Xbox Series X: Letztes große First-Party-Spiel zu lange her, weiß auch Phil Spencer

So richtig dicke First-Party-Blockbuster mag so mancher Spieler auf Xbox vermisst haben in diesem Jahr. Und er liegt damit nicht falsch.

Eine Mitschuld daran dürfte, neben den hohen Ambitionen der Entwickler, vor allem die Pandemie gehabt haben. Das führte zu längeren Produktionszeiten, die mit einer Verschiebung einhergeht.

Das weiß auch Phil Spencer. Über den Mangel an First-Party-Blockbustern und die Aussicht auf das Jahr 2023 sprach der Gaming-CEO und Boss der Xbox-Sparte mit dem Podcast Same Brain.

Spencer ist sich demnach über First-Party-Flaute bewusst und dass Spieler für ihre Investition auf die Xbox-Plattform auch großartige Spiele erwarten.

„Eine Sache, die wir definitiv laut und deutlich gehört haben, ist, dass es zu lange her ist, dass wir ein großes First-Party-Spiel veröffentlicht haben.“ „Wir können uns mit Covid und anderen Dingen herausreden, aber letztendlich weiß ich, dass die Leute in unsere Plattform investieren und sie wollen großartige Spiele haben.“

Spencer freue sich auf das kommende Jahr 2023. Man sei aus dem raus, was die Pandemie mit den Produktionsplänen machte und die Spiele laufen gut.

Trotz neuen Teilen zu Call of Duty und God of War habe die Spielebranche zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft aber schon lange nicht mehr so wenige neue Spiele auf den Markt gebracht, wie er erzählt.

„Und als Branche haben wir in diesem Weihnachtsgeschäft so wenige Spiele wie schon lange nicht mehr, wenn man nur an die Markteinführungen denkt. Call of Duty kommt, God of War kommt – was großartig ist – und Nintendo hat ein gutes Jahr hinter sich. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, dass wir ein wenig zu kurz gekommen sind.“

Für 2023 stehen mit Redfall und Starfield aber die ersten beiden echten First-Party-Spiele für die Xbox an. Beide aus dem Hause Bethesda. „Aber wenn ich mir das Jahr 2023 anschaue, dann gibt es ein großartiges Angebot an Spielen, auf das ich mich freue. Unsere ersten echten Xbox-First-Party-Spiele von Bethesda zu bekommen und sie mit Redfall und Starfield auszuliefern, wird eine Menge Spaß machen.“