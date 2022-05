Xbox Series X: Nicht nur ein neues Silent Hill in Arbeit laut Gerücht

Gerüchte um die Marke Silent Hill gab es in der Vergangenheit so einige. So soll Konami einige seiner Spielreihen an externe Entwickler abgegeben haben. Neben Metal Gear Solid angeblich auch Silent Hill.

Entwickler Bloober Team könnte weiterhin an einem Reboot der Reihe arbeiten. Möglicherweise hat auch Sony seine Finger im Spiel, was eine Exklusivität bedeuten könnte.

Jetzt sind im Netz zahlreiche Bilder aus einem noch unangekündigten Silent Hill-Spiel aufgetaucht, die von 2020 stammen sollen. Der als vertrauenswürdig geltende Insider AestheticGamer aka Dusk Golem veröffentlichte sie auf Twitter.

In seinem Tweet schreibt der Insider, dass er noch viel mehr teilen könnte und auch genügend Beweise hätte, dass die Bilder echt seien.

Interessanterweise erwähnt er auch, dass es nicht das einzige Spiel zu Silent Hill wäre, dass sich in Entwicklung befindet.

AestheticGamer erhielt wegen der Bilder bereits via Twitter einen DMCA-Strike wegen Verletzung von Urheberrechten. Daraufhin löschte er sie von sich aus, um seinen Twitter-Account nicht zu gefährden.

Ein anderer User machte aber einen Screenshot der Bilder (siehe unten) und fügte noch eine frühere Aussage von Alanah Pearce hinzu, in der es heißt, dass das Spiel interaktiv sei. Demnach müsse man eine Verzichtserklärung unterschreiben oder ihr zustimmen, da die Figuren im Spiel mit der echten Welt interagieren würden und einem Nachrichten per SMS oder E-Mail schicken, wenn man gerade nicht aktiv spielt.