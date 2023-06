Xbox Series X: Spencer wäre für eine Auferstehung von Hexen

Autor:, in / Xbox Series X

An Ende des vergangenen Xbox Games Showcase trug Phil Spencer ein Shirt mit einem Aufdruck des Shooters „Hexen“, was für neugierige Blicke sorgte.

Zum Ende des letzten Xbox Games Showcase wurden aufmerksame Shooter-Jünger aus älteren Tagen neugierig, denn Phil Spencer betrat die Bühne mit einem besonderen Shirt. Auf seinem T-Shirt zu sehen: ein Print des Covers aus dem 90er-Jahre Shooter Hexen.

Der Shooter im ungewöhnlichen Design wurde von id Software mitveröffentlicht, die Entwicklung hatte Raven Software an der Hand. Zu der Zeit waren Ego-Shooter der alten DOOM- oder Duke Nukem-Schule groß im Kommen, so brachte Hexen etwas frischen Wind auf den Markt. Nicht mehr mit Flinte und Kettensäge bewaffnet, sondern mit Zauberstäben und Zaubersprüchen, kämpften sich die Spieler durch den Ego-Shooter.

Raven Software gehört dem Publisher Activision an, was hinsichtlich der gerade anlaufenden Verhandlungen für die Übernahme von Activion Blizzard interessant ist, denn Microsoft erwarb id Software einhergehend mit dem Kauf von Bethesda. Damit Microsoft nun aber der Kult-Serie einen Reboot spendieren könnte, benötigt man Activision dazu, da dort die Rechte zum Spiel liegen. Die Vermutungen, Spencer könnte so einen kleinen Appetithappen auf ein Remake geben, widerlegte er jeodoch direkt.

„Das war nicht ich, der versucht hat, es im Voraus anzukündigen“, sagte Spencer in einem Interview mit Polygon nach dem Stream. „Aber ich war es, der die Bedeutung einiger Spiele in unserem Portfolio erkannte.“

Spencer ist bekannt für seine Auswahl an Prints auf seinen Shirts. Öfter tauchte er bereits in einem Shirt, einer Jacke oder einem Pullover auf, welcher mit einem Druck passend zu einer kommenden Ankündigung versehen war.

Für Phil Spencer ist das schon eine Tradition: „Das erste Mal, dass ich auf diese Weise ein T-Shirt auf der Bühne trug, war ein Spiel namens Jumpman, das ich mit meinem Vater auf dem Commodore 64 spielte. Epischer Jumpman. Ich trug ein Jumpman-Shirt und dachte, niemand außer meinem Vater würde wissen, was es war, weil er zuschaute. Und es war genau um den Vatertag herum, und das ist die Zeit, an der die E3 immer ist.“