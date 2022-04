Xbox Series X: The Coalition zeigt beeindruckende Unreal Engine 5 Demo

The Coalition, die Macher von Gears of War, zeigen in einem neuen „The Cavern“-Video beeindruckende Szenen aus der Unreal Engine 5.

Die Meister der Unreal Engine von The Coalition melden sich in einer neuen Cinematic Tech-Demo zurück.

Die neueste Unreal Engine 5-Demo von The Coalition, „The Cavern“, zeigt, wie Assets in Filmqualität – mit zig Millionen Polygonen – in Echtzeit gerendert werden können, ein gewaltiger 100-facher Sprung in Sachen Grafikdetails.

The Coalition verkündet: „Nachdem wir mit The Matrix Awakens An Unreal Engine 5 Experience eines der ersten Beispiele für ein Next-Generation-Erlebnis für Xbox Series X|S vorgestellt haben, freuen wir uns, im Rahmen des heutigen ‚State of Unreal‘-Events einen tieferen Einblick in unsere technische Partnerschaft mit Epic Games zu geben.“

„Die neueste Unreal Engine 5-Demo der Coalition, The Cavern Cinematic Tech Test, zeigt, wie Assets in Filmqualität – mit zig Millionen Polygonen – in Echtzeit gerendert werden können, ein gewaltiger 100-facher Sprung im Detail.“

Kate Rayner, die technische Leiterin des Studios The Coalition, spricht über die Zusammenarbeit ihres Teams mit Epic Games, die Entwicklung mit der Unreal Engine 5 und darüber, was die Spieler auf der Xbox Series X|S von den Spielen der nächsten Generation erwarten können:

The Coalition gibt dazu bekannt: „Das Coolste daran ist, dass wir all diese großartigen Grafiken und Animationen auf einer Xbox Series X laufen lassen. Das gibt euch einen Eindruck von der visuellen Wiedergabetreue und der Qualität, die wir in der Lage sein werden zu erzeugen. Demos wie diese ermöglichen es uns, viel über die Leistung von UE5 zu lernen, und ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir in der Lage sein werden, einige ziemlich unglaubliche Dinge mit dieser neuen Technologie zu erstellen.“

Weitere Tech-Demos: