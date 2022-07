Xbox Series X: Über 12.000 verkaufte Konsolen in Japan in KW26/2022

Autor:, in / Xbox Series X

Mit über 12.000 verkauften Xbox Series X|S-Konsolen in der letzten Woche kann Microsoft weiterhin gute Verkaufszahlen in Japan vorweisen.

Microsoft darf sich weiterhin über positive Verkaufszahlen für Hardware in Japan freuen.

Nachdem der Konzern in der zweiten Juniwoche mit der aktuellen Konsolengeneration Xbox Series X und Xbox Series S erstmals über 10.000 Einheiten in einer Woche in Japan verkaufen konnte, setzt sich der Trend im Land der aufgehenden Sonne fort.

Wie Famitsu berichtet, wurden in der 26. Kalenderwoche (27. Juni bis 03. Juli) von der Xbox Series X 9.756 Einheiten verkauft. Damit kommt der Series X-Modell auf insgesamt 123.620 Einheiten.

Immerhin 2.774 Einheiten der Xbox Series S konnte man im genannten Zeitraum verkaufen. Hier belaufen sich die Gesamtverkäufe nun auf 136.884 Einheiten.

Zum Vergleich: Sony verkaufte im selben Zeitraum 20.028 Einheiten der PlayStation 5 bzw. 4.333 Einheiten der PS5 Digital Edition.