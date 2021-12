Xbox Series X: US-Verbraucher gaben dieses Jahr 9% mehr für Hardware aus

Mat Piscatella von der NPD Group hat aktuellen Zahlen aus der Videospielbranche für die USA veröffentlicht.

Demnach fielen im November 2021 die Ausgaben der Verbraucher für Hardware und Zubehör im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 6,3 Milliarden US-Dollar.

Für das bisherige Jahr gaben die Verbraucher mit 52,9 Milliarden US-Dollar aber insgesamt 9 % mehr im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres aus.

November 2021 US NPD THREAD – November 2021 consumer spending across video game hardware, content and accessories fell 10% when compared to a year ago, to $6.3 billion. YTD consumer spending totaled $52.9 billion, an increase of 9% when compared to the same period in 2020. pic.twitter.com/2MxtKVXpF0

