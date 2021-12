Grand Theft Auto VI: Insider bestätigt chaotische Entwicklung

Die Entwicklung von Grand Theft Auto VI wurde erst vor wenigen Wochen als turbulent beschrieben. Sogar ein Neustart soll erfolgt sein.

Ergänzend dazu äußerte sich jetzt auch AccNgt. Der Insider leakte zuvor Bilder von Star Wars Eclipse und sagte über den nächsten Teil der GTA-Reihe, dass manchen Leuten gar nicht klar sei, wie chaotische die Entwicklung des Spiels sei.

Er glaubt auch, dass es für viele aus verschiedenen Gründen eine Enttäuschung geben werde. Wobei er aber nicht die Grafik meint.

Sollte das Spiel noch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres angekündigt werden, sollte man sich wirklich Sorgen machen, so der Insider.

Wie immer gilt: Äußerungen von Insidern sollten wie immer mit Vorsicht betrachtet werden.

About #GTAVI #GTA6

– Some people don't realize how chaotic the development is.

– I really think there will be disappointment for many people for some aspects (ofc not the graphic side).

– If the game is announced this year / early 2022, we can really be worried.

— AccNGT (@AccNgt) December 11, 2021