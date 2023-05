Autor:, in / Xbox Series X

Jugendschutz ist ein Thema, das uns alle betrifft. Eltern, Politik und Behörden sind gleichermaßen gefragt, wenn es darum geht, Heranwachsende vor negativen Einflüssen in der Online-Welt zu schützen. Aber auch Hersteller können ihren Teil dazu beitragen, das Internet zu einem sichereren Ort zu machen.

In enger Zusammenarbeit mit Xbox und Microsoft hat die USK das Jugendschutzsystem (Parental Control System) der Xbox-Konsolen von Microsoft geprüft und als Jugendschutzprogramm im Sinne von §11 JMStV für geeignet beurteilt.

Die Xbox-Konsolen sind die ersten Konsolen mit Web-Browser, die in Deutschland offiziell als „geschlossenes System“ anerkannt werden. Die neuen Einstellungen erleichtern es Eltern, das Spielerlebnis ihrer Kinder altersgerecht zu gestalten. Das bedeutet, dass Kinder heute vom sichersten Jugendschutzsystem profitieren, das es jemals auf Xbox gab.

Anbei findet ihr eine kleine Auswahl der jüngsten neuen Features:

Verbessertes Jugendschutz-Onboarding: Bei erstmaliger Verwendung einer Konsole wird direkt gefragt, ob auch Kinder an dieser Konsole spielen werden. Im nächsten Schritt könnt ihr euch direkt mit der Einrichtung von Familien- und Kinderkonten befassen.

Verbesserte Filter im Web-Browser: Kinderkonten können standardmäßig nicht mehr auf Web-Browser von Drittanbietern zugreifen. Der integrierte Microsoft Edge Web-Browser hingegen gewährleistet durch Web-Filter, dass die hohen Ansprüche an den Jugendschutz auch beim Surfen der Kinder im Internet erfüllt werden.

Zusätzliche Einstellungen für mehr Sicherheit: Eine Reihe zusätzlicher Einstellungen wurden hinzugefügt, um zu verhindern, dass Kinder die Jugendschutzfunktionen umgehen. So kann eine zusätzliche PIN eingerichtet werden, die das Zurücksetzen der Geräte-Einstellungen durch einen Reset oder das Ändern der Region verhindert.

Die USK.online hat das Jugendschutzsystem der Xbox-Konsolen (der Xbox One, Xbox One X, Xbox One S und der Xbox Series X|S Konsolen) als Jugendschutzprogramm für ein geschlossenes System im Sinne des § 11 Abs. 2 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages für geeignet beurteilt.

Zusätzlich zu den Konsoleneinstellungen bietet die Xbox Family Settings App Eltern ein einfaches Tool, um die Spielaktivitäten ihrer Kinder zu verwalten und gemeinsam zu gestalten.

Diese Zertifizierung wurde, wie gesetzlich vorgesehen, der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) vorgelegt. Diese hat als zuständiges Aufsichtsgremium bestätigt, dass die USK bei ihrer Entscheidung die rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspielraums eingehalten hat.

Elisabeth Secker, Geschäftsführerin der USK: „Zusammen mit Microsoft hat die USK.online intensiv an der Weiterentwicklung und Optimierung des Jugendschutzsystems gearbeitet. Wir freuen uns, dass durch unsere Zusammenarbeit technische Maßnahmen für Spieler*innen weltweit verbessert werden konnten. Das zeigt, dass Anbieter wie Microsoft den Jugendschutz als zentrales Qualitätsmerkmal betrachten und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen, indem sie Eltern bei der Medienerziehung und im Jugendmedienschutz unterstützen.“ Thomas Kowollik, verantwortlich für Microsofts Consumer-Geschäft in EMEA: „Bei Microsoft liegt uns die Sicherheit unserer Spieler*innen sehr am Herzen. Die Anerkennung durch die USK unterstreicht unser Engagement für ein sicheres Spielerlebnis für alle Spieler*innen. Wir sind dankbar für die enge Zusammenarbeit mit der USK, um Xbox One und Xbox Series X|S als erste Konsolen mit Internetbrowser nach den hohen Standards von §11 JMStV anzuerkennen.“