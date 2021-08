Xboxdynasty: Gewinnspiel: Gewinnt bis Freitag täglich Within the Blade

In einem neuen Xboxdynasty Gewinnspiel könnt ihr ab sofort täglich Within the Blade gewinnen, also unbedingt mitmachen und weitersagen!

Zusammen mit Ratalaika Games S.L. verlosen wir von Xboxdynasty unter allen Mitgliedern fünfmal das Spiel Within the Blade. Das Ninja-Jump-n-Run mit Stealth- und RPG-Elementen verlangt euch dabei einiges an Geschicklichkeit ab und damit ihr euch eure Gewinnchance sichert, müsst ihr den Stealth-Modus hinter euch lassen und dabei täglich mindestens fünf Kommentare schreiben.

Wer am Ende des Tages mindestens fünf Kommentare geschrieben hat, der ist automatisch in der täglichen Auslosung dabei!

So einfach nehmt ihr am Within the Blade Gewinnspiel teil:

Postet täglich mindestens fünf Kommentare in den News oder Artikeln des Tages und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung teil.

16. August 2021 – Gewinner 1

17. August 2021 – Gewinner 2

18. August 2021 – Gewinner 3

19. August 2021 – Gewinner 4

20. August 2021 – Gewinner 5

Der tägliche Einsendeschluss ist der 16., 17., 18., 19., und 20. August 2021 um jeweils 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden via Privatnachricht hier auf Xboxdynasty über ihren Gewinn informiert. Achtet darauf, dass ihr @MuddaTui hier auf Xboxdynasty zu eurer Freundesliste hinzufügt oder aber ihre Freundesanfrage entgegennehmt, damit sie euch mit einer privaten Nachricht kontaktieren kann, um Verzögerungen zu vermeiden.

Within the Blade Trailer:

Story: 1560 n. Chr. – Japans letztes Shogunat hat die volle Kontrolle über das Reich verloren und ist in einen gewaltigen Bürgerkrieg gestürzt. Alle Hoffnung liegt auf dem Ninja-Clan „Schwarzer Lotus“, um die Kräfte des Bösewichts und seiner dämonischen Verbündeten zu sabotieren und abzuwehren. Der Warlord muss ermordet werden.

Within the Blade ist ein Spiel im Stealth-, Jump’n’Run- und RPG-Genre, in dem der Spieler in die Rolle eines Ninja schlüpft. Ihr erkundet die malerische Welt des feudalen Japans in 4K mit 6FPS und nutzt eure Schleichfähigkeiten, um Missionen zu erfüllen.

Im Verlauf des Spiels sammelt ihr verschiedene Materialien, um Waffen herzustellen: Shurikens, Gifte, Elixiere, Granaten, Minen. Und die Hauptwaffe Ninjato und Kusarigama, um eure Macht auszubauen.

Habt ihr die Ninja-Fähigkeiten, um das mittelalterliche Japan vor einer Schreckensherrschaft zu retten? Findet es heraus und mit ein bisschen Glück könnt ihr diese Woche täglich bis Freitag einen Code für das Spiel gewinnen.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei diesem neuen Xboxdynasty Gewinnspiel!