Xboxdynasty: Gewinnspiel: Gewinnt ein LX40 USB-Headset von Lioncast

In einem neuen Xboxdynasty Gewinnspiel könnt ihr ab sofort ein LX40 USB-Headset von Lioncast mit LED-Beleuchtung gewinnen, also unbedingt mitmachen und weitersagen!

Zusammen mit Lioncast verlosen wir von Xboxdynasty unter allen Mitgliedern ein LX40 USB-Headset mit LED-Beleuchtung von Lioncast, das mit dem PC und der PlayStation kompatibel ist.

Falls ihr also neben der Xbox noch eine PlayStation besitzt oder gerne am PC spielt, dann könnt ihr jetzt ein schickes USB-Headset gewinnen! Es eignet sich auch perfekt für Xbox Cloud Gaming am Laptop oder anderen Geräten, die USB-Headsets unterstützen.

Das LX40 ist das perfekte Gaming-Headset für regelmäßige Gamer. Dank der sehr guten Klangqualität, dem hohen Tragekomfort sowie der edlen Verarbeitung, ist es der ideale Begleiter für das tägliche Gaming. Das Headset überzeugt mit einem tollen Hörerlebnis dank Virtual 7.1 Surround Sound, einem 55 mm Neodynium Treiber und extrastarkem Bass.

Über die Steuereinheit am Kabel des Headsets lässt sich die Lautstärke des Headsets ganz einfach während des Gamings anpassen oder der Ton gemutet werden. Ein wirklicher Eye-catcher ist der integrierte, über die Kabel-Fernbedienung steuerbare Farbwechselmodus. Damit können die Hörmuscheln des LX40 in sechs verschiedenen Farben zum Leuchten gebracht werden, was deinem Headsets einen individuellen Touch verleiht.

So einfach nehmt ihr am Lioncast Headset Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 26. bis zum 31. Januar 2022 mindestens 20 Kommentare und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung teil.

Der Einsendeschluss ist der 31. Januar 2022 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Der Gewinner wird via Privatnachricht hier auf Xboxdynasty über seinen Gewinn informiert. Achtet darauf, dass ihr @MuddaTui hier auf Xboxdynasty zu eurer Freundesliste hinzufügt oder aber ihre Freundesanfrage entgegennehmt, damit sie euch mit einer privaten Nachricht kontaktieren kann, um Verzögerungen zu vermeiden. Hinweis: Das Headset ist nicht mit der Xbox kompatibel.

Haltet für mögliche zusätzliche Gewinnchancen unsere Kanäle im Auge:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei diesem neuen Xboxdynasty Gewinnspiel!