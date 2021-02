Xboxdynasty: StoneBanks420 stellt sein Zockerzimmer vor

StoneBanks420 ist seit September 2019 ein treues Mitglied der Xboxdynasty Community. Mit über 3500 Kommentaren gehört er ganz klar zu den aktiven Usern hier.

In einem Kommentar erwähnte StoneBanks420 dann fast schon beiläufig sein Zockerzimmer, das eher einer kleinen Zocker-Etage gleicht, worauf wir ihn kontaktiert haben, um uns allen mehr davon zu berichten.

Somit hat sich StoneBanks420 hingesetzt, extra ein paar Fotos für euch gemacht, die wir hier in diesem Artikel verwenden dürfen und ein paar Zeilen über sich geschrieben. Falls auch ihr euer Zockerzimmer, eure Spielsammlung, eure Controller-Sammlung oder etwas anderes hier vorstellen möchtet, dann nehmt liebend gern mit uns Kontakt auf.

Nun aber zu StoneBanks420 Zockerzimmer!

„Hallo, mein Name ist Christian, ich bin 38 Jahre alt, wohne in Bayern mit Familie und zocke seit ca. 30 Jahren Videospiele.“ „Angefangen hat alles mit einem C64 bei einem Kumpel bis meine Eltern einen Rechner für mich und meinen Bruder gekauft haben. Dann hat alles seinen Lauf genommen. Wir hatten eine PlayStation 1, 2 und 3, einen Japan Import vom Dreamcast und dann kam 2003 die erste Xbox dazu.“ „Der Umstand war sehr ulkig, weshalb ich zu einer Xbox gegriffen habe. 2003 hatte ich einen Unfall und bin vor Langeweile mit meiner Mutter in den Saturn gefahren und habe mir spontan die Xbox gekauft, weil ich über 9 Monate krank war, daher habe ich mir gedacht, warum nicht? Danach haben sich all meine Freunde auch eine Xbox gekauft, weil ich eine hatte und so sind wir zur Xbox gekommen.“ „Ich sammle seit ca 12 Jahren Sachen aus Gaming und Film. Vorzugsweise Gears of War, da wir Gears 1 und 2 rauf und runter im Speicher bei LAN-Partys gespielt haben. Mit Gears verbinde ich einfach eine wunderschöne Zeit mit Freunden, gutes Gameplay, brutale Aktion und einfach Spaß pur.“ „Ich habe ca 200 Spiele, 50 davon auf Disc, den Rest digital.“ „Das Gamingzimmer hat ca 23 m² und befindet sich im Dachboden des Hauses. Als wir das Haus umgebaut haben, habe ich darauf bestanden so ein Zimmer einzurichten und meine Frau hat alles so abgesegnet, beste Frau ever! 😉 „ „Der größte Schatz ist ein original Autogramm von Silvester Stallone auf einem Bild von Rambo 2 und der Hammerburst von TriForce, der aktuell einen neuen Platz bekommt im Zimmer.“

Vielen Dank, nachdem du dich nun genauer vorgestellt hast, möchten wir dir ein paar Fragen stellen.

Hast du eine Xbox Series X und wenn ja, was gefällt dir alles an der Konsole besonders gut?

Ja, ich habe eine Series X und Series S direkt zum Launch erhalten. Eine große Portion Glück hatte ich auch, da mein Browser um Punkt 09:01 Uhr abgeschmiert ist und ich über Handy bestellen musste. Da ging mir die Düse für 10 Minuten, aber es ist alles gut ausgegangen. Mir gefällt einfach alles an den Konsolen. Vom Aussehen über die verbauten Komponenten ist alles stimmig für mich. Klasse Arbeit Microsoft!

Auf welche Spiele auf der Xbox Series X freust du dich am meisten?

Es ist kein Geheimnis, dass ich mich besonders auf „Outriders“ und „Back 4 Blood“ freue. Natürlich auch Gears 6, aber das wird noch ein wenig dauern.

Welcher Charakter in Gears of War ist dein absoluter Favorit?

Ganz klar Lord RAAM.

Wie viele Gears-Figuren hast du eigentlich?

Puh, es sind noch einige in Kisten verpackt, aber aktuell stehen so um die 40 Figuren im Zockerzimmer.

Die schwierige Frage vieler Sammler, ob du die Figuren eingepackt lässt, hast du dir gar nicht erst gestellt, oder?

Genau, da die aufgestellten Figuren nur „Stangenware“ sind und ich die unbedingt ausgepackt bestaunen möchte, hat sich diese Frage bei mir nie gestellt.

Wo hast du eigentlich Sylvester Stallone getroffen und dein Autogramm bekommen?

Getroffen habe ich Sylvester Stallone leider nie (obwohl wir vor einigen Jahren an seinem Haus auf Jamaika vorbeigefahren sind – er war leider nicht da). Das Autogramm hat mir meine Frau mal zu Weihnachten geschenkt und seitdem hat es einen Ehrenplatz bei mir im Zimmer. Danke nochmal, Schatz! 🙂

Was wäre dein größter Xbox-Traum?

Hm, das ist echt schwer zu beantworten. Aber mein aktuell größter Wunsch in Bezug auf die Xbox wären ein paar neue Kracher IP´s und das die Entwickler nicht immer Jahre vorher Spiele ankündigen, da fällt das warten besonders schwer 😉

Du bist ja nun auch schon ein paar Jahre bei uns, sag mal, was gefällt dir eigentlich an Xboxdynasty besonders gut?

Mir gefällt auf XD die Aktualität der News, wo auch mal über den Tellerrand geblickt wird. Einen sehr großen Anteil hat auch die komplette Community auf Xboxdynasty. Nirgends im Internet ist es so harmonisch wie auf XD. Ich habe viele nette und hilfsbereite Leute kennengelernt, mit denen ich auch spiele, chatte und einfach Spaß habe.

Dürfen wir bei der nächsten Gears-Lan-Party dabei sein?

Gern doch 🙂 wenn ihr den Weg in ein kleines bayrisches Dorf findet! 🙂

Hast du eigentlich schon ein Xboxdynasty T-Shirt?

Nein, das blieb mir bislang verwehrt…weiß auch nicht was ich falsch mache.

[Anmerkung: Parallel zu diesem Interview wurde bereits ein Xboxdynasty T-Shirt verschickt]

Das gesamte Xboxdynasty Team bedankt sich vielmals für deine tolle Vorstellung und das du dein wirklich beeindruckendes Zockerzimmer mit uns allen geteilt hast.

Möchtest du der Xboxdynasty Community auf diesem Weg noch etwas mitteilen?

Vielen lieben Dank für die netten Worte und gern geschehen, ich freue mich, wenn es den Leuten gefällt und ich den ein oder anderen inspirieren konnte zur Gestaltung seines eigenen Gamingzimmers.

Ja liebe XD-Community, ich kann nur meinen Hut vor euch ziehen, was ihr für ein starker Haufen seid. Ich bin sehr dankbar ein Teil der Community sein zu dürfen und werde euch noch lange erhalten bleiben. Einzelne Leute fange ich jetzt nicht an zu grüßen und hervorzuheben da ALLE dazu gehören und ich euch alle gern hab! 🙂 Bleibt so wie ihr seid, ihr macht XD zu dem, was es ist, nämlich die geilste und beste Xbox Seite im Netz. Danke nochmals und bis bald auf XD.

Euer Christian aka Mel Gibson aka @StoneBanks420umm

Zum Schluss noch einmal der Hinweis: Falls auch ihr euer Zockerzimmer, eure Spielsammlung, eure Controller-Sammlung, lackierte Konsolen oder etwas anderes auf Xboxdynasty mit der Community teilen und genauer vorstellen möchtet, dann nehmt liebend gern mit uns Kontakt auf.