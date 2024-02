XboxDynasty: Umfrage: Was haltet ihr von einer Xbox Multiplattform-Strategie?

Autor:, in / XboxDynasty

In einer neuen Umfrage möchten wir von euch erfahren, was ihr davon halte, dass Microsoft mit der Xbox eine Multiplattform-Strategie einschlagen könnte.

Es scheint so gut wie sicher zu sein, dass Microsoft mit der Xbox eine Multiplattform-Strategie umsetzen wird. Die exakten Details will man nächste Woche in einem Business-Update verkünden.

Seitdem überschlagen sich die Gerüchte und es heißt, dass alle Xbox-Spiele in Zukunft auch für PlayStation veröffentlicht werden sollen, um mit den generierten zusätzlichen Einnahmen, die Xbox-Marke zu stärken.

In einer neuen Umfrage möchten wir von euch jetzt erfahren, was ihr von einer möglichen Xbox Multiplattform-Strategie haltet und was das für euch bedeuten würde?

Gebt eure Stimme ab und diskutiert mit uns in den Kommentaren!

Eine Xbox Multiplattform-Strategie wäre für mich… das bittere Ende der Xbox

ein spannender Neuanfang für Xbox

der falsche Schritt

vollkommen in Ordnung

311 votes ABSTIMMEN