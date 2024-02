XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Autor:, in / XboxDynasty

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Der Februar hat bereits einige großartige Spiele in petto und das Wochenende bietet euch neben den Free Play Days, einer No Man’s Sky- und Skull and Bones-Free-Trial auch tolle Titel im Xbox Game Pass und bei den unzähligen Deals für Xbox.

Doch bei einer derart großen Auswahl stellt sich auch heute wieder die Frage:

Was spielt ihr an diesem Wochenende auf eurer Xbox?

Postet in den Kommentaren, was ihr dieses Wochenende spielen werdet, schließt euch mit anderen zusammen und diskutiert mit der Community über ihre Auswahl.