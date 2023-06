Yes, Your Grace: Rollenspiel erscheint für Xbox

Das Rollenspiel Yes, Your Grace erscheint für Xbox.

In diesem Rollenspiel zur Verwaltung des Königreichs, in dem eure Entscheidungen Konsequenzen haben, werden Bittsteller in den Thronsaal kommen und euch um Rat fragen.

Entscheidet in jeder Runde, ob ihr euch um ihre Probleme kümmert oder Ressourcen für wichtigere Angelegenheiten spart. Denkt daran, dass euer Kapital begrenzt ist und nicht jeder, die Interessen des Königreichs im Sinn hat.

Yes, Your Grace befindet sich schon seit Langem in der Entwicklung und geht nun endlich in die letzte Phase vor der Veröffentlichung.

Die meiste Zeit der Produktion wurde es allein von Rafal Bryks nach Feierabend entwickelt. Erst vor kurzem hat die Partnerschaft mit No More Robots es Rafal ermöglicht, das Projekt zusammen mit seiner Partnerin Alina Cebula, die dem Spiel den letzten Schliff gibt, in Vollzeit zu entwickeln.

Die Zusammenarbeit mit einem Verlag hat es auch ermöglicht, einen neuen Tontechniker, Damion Sheppard, in das Projekt einzubinden, dem es zu verdanken ist, dass das Spiel durchgehend einen fantastischen Sound haben wird.

Das Projekt wird auch mithilfe von Luke Ashcroft, einem Redakteur, und Filipe Alves, einem Musikkomponisten, entwickelt.

Yes, Your Grace erscheint für Xbox, Nintendo Switch und PC via Steam. PlayStation wird als Plattform nicht genannt.