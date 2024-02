Das Unternehmen „flexispot.de“ hat sich auf die Gestaltung ergonomischer Möbel spezialisiert. Von FlexiSpot-Stehpulten über -Bürostühle bis hin zu -Betten & -Sofas, hat FlexiSpot einiges im gut geführten Sortiment anzubieten.

Dazu gibt es bis zu 10 Jahre Garantie und ein 60 Tage Rückgaberecht. Der Versand reicht von Deutschland über Österreich bis nach Luxemburg. In unserem Fall gab es 7 Jahre Garantie, wie ihr auf dem Bild oben sehen könnt.

Für unseren Kurztest haben wir uns für einen schwarzen, höhenverstellbaren „E7H“-Schreibtisch mit einer Maße von 140×80cm entschieden.

Je nach Ausführung, Größe und Modell liegen die Preise zwischen 469,99 € und 899,99 €, wobei auch hier Abmessungen, Farben und Zubehör den Preis weiter steigen lassen.

Trotzdem lohnt es sich auf der Website immer nach Aktionen, Deals und Codes Ausschau zu halten, um weiter Geld zu sparen.

Unser Exemplar lag bspw. bei 589,98 € und mit einem Code konnten wir 170 € sparen, somit haben wir am Ende 419,98 € bezahlt. Der Versand war dabei natürlich kostenlos.

Nachdem wir auf der ausgezeichnet geführten Website unsere Bestellung aufgegeben haben, wurde die Ware prompt von DPD sicher bis zur Haustür geliefert.

Die Produkte sind von FlexiSpot extrem gut verpackt und die abgerundete Tischplatte wurde an den Kanten mit dicken Gummischnallen geschützt.

So gab es beim Auspacken keine bösen Überraschungen und sämtliche Teile kamen ohne auch nur einen Kratzer oder eine Macke bei uns sicher im Sauerland an.

Lediglich die Schrauben für das Gestell haben wir in der zweiten Verpackung etwas länger gesucht, da diese wirklich gut in der Kartonage versteckt waren.

Das zweite, unscheinbare kleinere Paket für den Unterbau der Tischplatte hatte es in sich und wog rund 35 kg. Hier sollte man vorsichtig und am besten mit zwei Personen anpacken.

Ebenso empfiehlt es sich beim kinderleichten Aufbau zu zweit zu agieren. Nicht unbedingt, weil man beim Aufbau selbst Hilfe benötigt, sondern weil man das äußerst schwere Gestell samt Tischplatte „vom Rücken“ auch umdrehen muss.

Zum Aufbau selbst können wir nur sagen: Sehr einfach – auch, wenn die Fußteile schwer sind und in nur 20 Minuten waren wir mit der Montage fertig.

Den Karton und die Schutzverpackung haben wir direkt als Unterlage für den Aufbau verwendet.

Alles ist selbsterklärend und die Aufbauanleitung führt einen gut durch den Prozess. Dazu sind sämtliche Schrauben mit Buchstaben an der Verpackung und in der Anleitung gekennzeichnet – so kann wirklich nichts schiefgehen.

Der benötigte Inbus (Innensechskantschlüssel) liegt bei, während man zur Befestigung der Kreuzschrauben noch einen Akkuschrauber oder einen Schraubendreher benötigt.

Die Löcher dafür sind vorgebohrt – optimal.

Bei der Anbringung der Kabelführungsplatte mussten wir dann aber doch einmal genauer hinschauen und hätten uns in der Anleitung eine größere Abbildung und bessere Erklärung gewünscht.

Hier muss man vier Schrauben nur leicht anbringen, nicht festziehen und dann die Abdeckung einklemmen – und dann die Schrauben anziehen. Logisch und plausibel (hinterher), aber an der Stelle standen wir zugegeben kurz auf dem Schlauch.

Solltet ihr beim Aufbau Probleme haben, dann sollte euch spätestens die folgende Videoanleitung helfen. Bei 2:50 Minuten seht ihr die Stelle mit der Kabelführungsplatte, die wir erwähnt haben.

Zusätzlich gibt es hier die Montageanleitung als PDF-Datei zum Download. Dabei werden euch alle Einstellungen noch einmal erklärt.

Das elektrisch verstellbare Tischgestell für den E7H bietet eine Höhenverstellung von 68 bis maximal 133 cm. Die Rahmenbreite liegt bei 110–190 cm und trägt Tischplatten von 120 bis 200 cm(B)×60-80 cm(T).

Die aus hochwertigem Karbonstahl hergestellten Tischbeine sind äußerst stabil und machen ihren Job tadellos. Das Herauf- und Herabfahren geht zügig und ohne Probleme. Die Geschwindigkeit liegt bei 38mm/s und die Traglast bei 125 kg.

Der Geräuschpegel ist auch nicht außer Acht zu lassen und liegt dabei unter 50 dB. Kein Knarzen, Quietschen, Vibrieren oder sonst etwas, hervorragend (da sind wir immer äußerst pingelig).

Die Steuereinheit ist ebenfalls intuitiv, hat eine Touch-Screen-Tastatur und kann manuell eingestellt werden. Unebenheiten im Boden kann man durch die verstellbaren Füße ausgleichen.

Ebenso ist es möglich, vier Profile zu speichern und dank der Memory-Steuerung anzuwenden. Weiter ist eine Kindersicherung und ein Antikollisionssystem zur Erkennung von Widerständen aus der Gegenrichtung enthalten.

In unserem Test haben wir in Kombination mit unserer Smartwatch bzw. Fitness-Tracker, der über einen sogenannten „Schneckenmodus“ verfügt und einen alarmiert, wenn man sich 60 Minuten lange nicht bewegt hat, den Schreibtisch genutzt.

Wann immer unsere Uhr Alarm geschlagen hat, haben wir den Tisch hochgefahren, sodass die Arme ebenfalls wie im Sitzen rechtwinklig aufliegen konnten. Dies bringt Abwechslung und Entlastung in den geschundenen Rücken-Büro-Alltag und sollte für jeden „Sesselpupser“, der acht Stunden oder länger vor dem PC hockt, absolute Pflicht sein!

Fazit

Der E7H von FlexiSpot macht, was er soll, ist äußerst wertig und stabil. Die Verarbeitung ist erstklassig und hochwertig. Dazu ist der Aufbau schnell erledigt und alles ist sofort einsatzbereit.

Von der Website, über die Lieferung, sichere Verpackung, dem Aufbau bis zum Einsatz im Büro, gibt es nichts zu meckern. Die Website ist leicht und verständlich, ebenso die Anleitung & der Aufbau und die Lieferung lief dank DPD einwandfrei.

Die Höhenverstellung geht zügig und fast lautlos vonstatten. Kabel kann man dank Abdeckung hervorragend verstauen, wobei ein Stromkabel zum Stromanschluss für die höhenverstellbaren Tischbeine heraushängt.

Mit Kabelbindern oder weiterem Zubehör von FlexiSpot kann man aber auch hier leicht Abhilfe schaffen. Ein schicker Kabelkanal an der Rückseite des Tisches wäre aber schöner gewesen. Hier muss man wieder beim Zubehör schauen.

Bei den Extras hat FlexiSpot einiges zu bieten und ihr könnt so Kabelmanagementsysteme, klemmbare Tischsteckdosen und vieles mehr zusätzlich in den Warenkorb packen. Monitorhalterungen und PC-Tower-Halterungen dürfen selbstverständlich im Sortiment nicht fehlen.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu gönnen, um Rückenbeschwerden vorzubeugen und lange Sessions vor dem PC erträglicher zu gestalten, muss den E7H von FlexiSpot im Auge haben. Der Schreibtisch gehört zu einem der besten, den wir jemals nutzen durften.

„Brillanter, höhenverstellbarer Schreibtisch, der in allen Punkten begeistert. Erstklassig!“

The Good Sehr hochwertig

Stabil

Schnell einsatzbereit

Einfacher Aufbau

Zügiges Hoch- und Runterfahren

Kabelmanagement

Geräuscharm

Vier Profile speicherbar

Kindersicherung

Gegendruck-Sicherung

Hervorragende Auswahl an Zubehör

Vielfältige Auswahl im Design und mehr

Hohe Belastbarkeit

Kein quietschen, knarzen oder virbrieren The Bad Bilder in der Anleitung manchmal zu klein

Schrauben im Karton sehr versteckt

Erklärung zur Kabelführungsabdeckung könnte besser ein 9.0