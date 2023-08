Oceanhorn…ia of Time

Ursprünglich als Spiel für iOS veröffentlicht, war Oceanhorn: Monsters of the Uncharted Seas ein größerer Erfolg, als offenbar sogar die Entwickler von Cornfox & Bros. erwartet hatten. So wurde, zur Freude aller Konsoleros, zwei Jahre später, ein Port des Erstlingwerks für Xbox One veröffentlicht. Das liegt nun schon ganze acht Jahre zurück und es ist bei allem Erfolg nicht verwunderlich, dass auf das erste Abenteuer bald ein zweites folgen sollte.

Dieses wurde 2019 bereits für Apple Arcade und nachfolgend für Nintendo Switch veröffentlicht, doch jetzt sind endlich auch die Current-Gen-Konsolen erreicht. Auf dem Weg dorthin wurden einige Aspekte überdacht und angepasst, nicht zuletzt natürlich die grafische Performance.

Lest in unserem Testbericht, was sich hinter dem Sequel verbirgt, welche Abenteuer euch erwarten und ob ihr Schwert und Schild umschnallen solltet. Und natürlich, wie sehr das Spiel an große Vorbilder wie nicht zuletzt The Legend of Zelda: Ocarina of Time anknüpft.