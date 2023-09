Autor:, in / Sea of Stars

Eine Hommage an vergangene Spiele

Mit Sea of Stars begibt sich der Entwickler Sabotage Studio in ein Territorium, das seit einiger Zeit als ausgestorben galt: den rundenbasierten Rollenspielen mit einem Pixel-Look. Dabei wird sich offensichtlich an Genrevertreter wie Final Fantasy 1-6, Chrono Trigger oder Trials of Mana orientiert.

Während es in der jüngeren Vergangenheit zwar Werke wie Octopath Traveler gab, werden solche Spiele nicht mehr so häufig entwickelt. Teilweise zurecht: Für viele Spieler ist der Artstyle zu altbacken und die rundenbasierten Kämpfe zu langweilig. Sogar das vielleicht größte JRPG unserer Zeit hat seine Formel komplett verändert: Final Fantasy.

Gerade Final Fantasy 16 hat sich von seinen Wurzeln zu stark entfernt und ist für den Großteil der Fans nicht mehr wiederzuerkennen. Die Kämpfe sind nun auf Action getrimmt und der Look setzt auf Realismus mit Fantasy-Elementen.

Leute, die diese Veränderungen nicht mögen und sich lieber ein klassisches RPG wünschen, blieben von Square Enix größtenteils enttäuscht.

Mit Sea of Stars versucht man, genau diese Lücke zu stopfen und den Spielern den Hunger nach so langer Zeit zu stillen. Mit einem charmanten Look, liebenswürdigen Charakteren, einer klassischen Heldengeschichte und einem rundenbasierten Kampfsystem wollen sie dieses Ziel erreichen.

Ob Sea of Stars wirklich etwas taugt und wie sehr der Versuch eines Old-School-RPGs gelingt, erfahrt ihr in unserem Test.