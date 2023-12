Autor:, in / Sonic Superstars

Retro-Blick in die Zukunft

Anfang der Neunziger erblickte der superschnelle Igel Sonic das Licht der Videospielwelt und kann seither auf eine stattliche Historie zahlreicher Spiele, Filme und Comics zurückblicken. Mit dem kürzlich erschienenen Sonic Superstars will Sega an alte Erfolge anknüpfen und den vergangenheitsverliebten Charme des blauen Flitzers erneut aufblühen lassen.

Bereits das nostalgische, butterweich gezeichnete Intro lässt erahnen, in welche Richtung der neueste Ableger des blauen Renn-Igels gehen soll – zurück zu den Wurzeln und somit auch zu alten Stärken. Ob dies den selbstbetitelten Superstars gelingen wird, klären wir in den folgenden Zeilen.

Das schlicht gehaltene Hauptmenü begrüßt euch mit einer dezenten Auswahl von drei Spielmodi, die sich in Story-, Kampf- und Zeitmodus aufteilen. Im umfassenden Story-Modus erwarten euch gewohnt kunterbunte sowie abwechslungsreiche Spielwelten, während ihr euch im kompetitiven Kampfmodus mit anderen Spielern messen könnt, und dies sowohl on- als auch offline. Zu guter Letzt könnt ihr eure Fähigkeiten im Rennen gegen die Zeit auf die Probe stellen, indem ihr nach Möglichkeit die schnellste Runde in den Levels erzielt.

Bevor ihr euch in die Geschichte stürzt, dürft ihr einen von insgesamt vier Superstars auswählen, mit dem ihr dann die Herausforderungen angehen wollt. Um die volle Retro-Power standesgemäß zelebrieren zu können, dürft ihr euch neben dem frischen Look eurer Recken auch für eine klassische Old-School-Variante entscheiden, die herzerwärmende Erinnerungen hervorrufen dürften.

