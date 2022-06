505 GAMES: Updates zu Serial Cleaners & Gunfire Reborn

Der Publisher 505 GAMES hat Updates zu drei Spielen für euch kurz und knapp zusammengefasst, die während dem Summer Game Fest, dem Xbox & Bethesda Showcase und der PC Gaming Show präsentiert wurden.

GUNFIRE REBORN

Das Level-basierte Abenteuerspiel mit FPS-, Roguelite- und RPG-Elementen, ist demnächst im Xbox und PC Game Pass erhältlich und kann im Einzelspieler- oder Koop-Modus gespielt werden. Die Spieler können ausgefallene tierische Helden und Heldinnen mit verschiedenen Fähigkeiten steuern und ausgefallene Waffen verwenden, um prozedural generierte Level zu meistern.

Gunfire Reborn ist ab Oktober 2022 im Game Pass verfügbar.

SERIAL CLEANERS

Die Fortsetzung des Kult-Hits Serial Cleaner wurde im neuesten Story Trailer für den 22. September 2022 angekündigt. In der schmutzigen Unterwelt des New Yorks der 90er Jahre können die Spieler vier verschiedene Tatortreiniger spielen, die die grausamen Nachwirkungen von Gangsterüberfällen und schiefgelaufenen Jobs aufdecken sollen. Nur ist diesmal nicht alles so, wie es scheint! Serial Cleaners erscheint auf Steam, Epic, GOG, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.

NIVALIS

505 Games kündigt die Cyberpunk-Lebenssimulation Nivalis an. Der erste Gameplay-Trailer, der auf der PC Gaming Show am vergangenen Sonntag vorgestellt wurde, ist jetzt abrufbar. In Nivalis, einer Cyberpunk-Stadt im Voxel-Stil, die sich vom Meer bis zu den Wolken erstreckt und vom Cloudpunk-Studio ION LANDS liebevoll zum Leben erweckt wurde, können Spieler Geschäfte ausbauen, Restaurants und Nachtclubs verwalten, Freunde und Feinde finden und sich sogar verlieben. Nivalis kann jetzt zur Wunschliste auf Steam und Epic Game Store hinzugefügt werden.