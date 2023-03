Activision Blizzard: Phil Spencer: Exklusivität fällt weg

Sollte Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard erfolgreich eintüten, dann wird es keine Exklusivität bei Call of Duty mehr geben, wie Phil Spencer in einem Interview bekannt gegeben hat.

Keine zeitlich exklusiven Beta-Sessions, keine exklusiven Spielmodi – nicht einmal einen exklusiven Waffen-Skin. Phil Spencer will die absolut beste Version von Call of Duty für jeden Spieler auf jeder Plattform entwickeln und da gäbe es seiner Meinung nach keinen Spielraum für exklusive Inhalte, die nur auf einer Plattform erhältlich sind.

Phil Spencer sagte: „Wir hatten in unserem Geschäftsmodell nie einen Punkt, an dem wir Call of Duty oder etwas anderes von der PlayStation weggenommen hätten.“

[…]

„Wir haben 58 Spiele in unserem Portfolio, die heute im PlayStation Store erhältlich sind. Viele davon haben wir erworben, wie die DOOM-Spiele und die Fallout-Spiele, aber auch Dinge, die wir gerade aktualisieren, wie ESO (Elder Scrolls Online) und Fallout 76. Wir erwarten also, dass wir bei all diesen Spielen ein bestimmtes Qualitätsniveau erreichen, das die PlayStation-Spieler erwarten.“

„Das ist also unser Ziel. Dasselbe gilt für den PC und für Nintendo.“

„Wenn wir also sagen, überall verfügbar oder nicht exklusiv, dann wollen wir die absolut beste Version von Call of Duty für jeden Spieler auf jeder dieser Plattformen entwickeln.“