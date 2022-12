Activision Blizzard: Wedbush nimmt Unternehmen in Best Ideas List auf

Autor:, in / Activision Blizzard

Wedbush hat Activision Blizzard in die Best Ideas List aufgenommen, da man davon ausgeht, dass der Deal bald durchgeht.

Activision Blizzard wurde in die Wedbush Best Ideas List aufgenommen, da das Unternehmen davon ausgeht, dass der Verkauf des Spieleherstellers an Microsoft im Wert von 69 Mrd. USD mit „hoher“ Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen sein wird.

Damit der Activision Blizzard Deal durchgeht, muss Microsoft anscheinend Zugeständnisse bei der EU machen.

Update: Wedbush ist eine private Investmentfirma mit Sitz in Los Angeles.