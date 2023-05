Agatha Christie Hercule Poirot: The London Case: Neuer Fall ab August in London

Agatha Christie Hercule Poirot: The London Case lässt euch ab dem 29. August 2023 einen weiteren Fall mit Detektiv Poirot aufdecken.

Die letzte Spurensuche als der berühmte Detektiv Hercule Poirot wurde am 29. September 2021 veröffentlicht und erhält jetzt eine direkte Fortsetzung.

In Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case werdet ihr erneut die Rolle von Poirot übernehmen dürfen, um mit der Unterstützung eures Gehilfen Hastings einen Kunstdiebstahl aufzudecken. Dabei besucht ihr unter anderem bekannte Orte in London, nutzt verschiedene Mechaniken und löst verschiedenste Rätsel, um den Dieb dingfest zu machen.

Das Spiel orientiert sich dafür stark an den Romanvorlagen von Agatha Christie, wie der Entwickler und Bafta Gewinner Blazing Griffin angekündigt hat.

Features:

Ein brandneues Rätsel – Geschrieben von dem preisgekrönten Team, welches Hercule Poirot: The First Cases entwickelte, kommt ein packendes neues Abenteuer für Poirot, mit einer ganz neuen Besetzung von Charakteren, die den großen Detektiv herausfordern.

– Geschrieben von dem preisgekrönten Team, welches Hercule Poirot: The First Cases entwickelte, kommt ein packendes neues Abenteuer für Poirot, mit einer ganz neuen Besetzung von Charakteren, die den großen Detektiv herausfordern. Zeugen- und Verdächtigenverhöre – Löst Rätsel und fordert Verdächtige heraus, indem ihr das neue Match-Puzzle-System verwendet, um Ungereimtheiten an Ort und Stelle zu erkennen.

Löst Rätsel und fordert Verdächtige heraus, indem ihr das neue Match-Puzzle-System verwendet, um Ungereimtheiten an Ort und Stelle zu erkennen. Umgebungs- und Gegenstandinspektion – Erkundet brandneue Umgebungen und geht mit neuen Ego-Inspektionsrätseln auf Tuchfühlung, um einen filmischen Blick auf die Szenen zu werfen.

– Erkundet brandneue Umgebungen und geht mit neuen Ego-Inspektionsrätseln auf Tuchfühlung, um einen filmischen Blick auf die Szenen zu werfen. Mindmaps und Charakterprofile – Die charakteristischen Mindmaps des Spiels kehren zurück, sodass ihr Poirots berühmte kleine graue Zellen verwenden könnt, um die richtigen Verbindungen zu ziehen, die den Fall lösen können. Das Gleiche gilt nun für die verschiedenen Verdächtigen, da der Detektiv Fakten und Informationen über jeden einzelnen sammelt, um detaillierte Charakterprofile zu erstellen, die der Schlüssel zur Lösung des Falls und zur Suche nach dem wahren Verbrecher unter ihnen sind.

– Die charakteristischen Mindmaps des Spiels kehren zurück, sodass ihr Poirots berühmte kleine graue Zellen verwenden könnt, um die richtigen Verbindungen zu ziehen, die den Fall lösen können. Das Gleiche gilt nun für die verschiedenen Verdächtigen, da der Detektiv Fakten und Informationen über jeden einzelnen sammelt, um detaillierte Charakterprofile zu erstellen, die der Schlüssel zur Lösung des Falls und zur Suche nach dem wahren Verbrecher unter ihnen sind. Verbesserte Umgebungen – Mehr Details, Wettereffekte und verbesserter Ton verleihen jeder der neuen isometrischen Spielszenen in ganz London mehr Tiefe und Leben.

– Mehr Details, Wettereffekte und verbesserter Ton verleihen jeder der neuen isometrischen Spielszenen in ganz London mehr Tiefe und Leben. Vollständig vertont – Die Geschichte wird mit einem vollständig vertonten Skript in Englisch, Französisch und Deutsch zum Leben erweckt.

Den neuen Agatha Christie Hercule Poirot: The London Case Trailer gibt es hier zu sehen:

Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case erscheint am 29. August für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC sowie Nintendo Switch. Ein Preis steht derzeit noch nicht fest.

Der Vorgänger, Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases, ist derzeit zu 13,99 EUR statt 39,99 EUR für die Xbox im Store erhältlich. Hier gibt es noch einige Screenshots aus dem Spiel zu sehen: