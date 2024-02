Age of Empires Mobile: Erste Einblicke in eine neue Welt

Autor:, in / Age of Empires Mobile

Microsoft hat mit Age of Empires Mobile ein brandneues Strategiespiel für unterwegs angekündigt.

Das Age of Empires-Team wird in Zusammenarbeit mit TiMi Studio Group das neue Age of Empires Mobile-Spiel verwirklichen.

Age of Empires Mobile ist ein mobiles Kriegsstrategiespiel, in dem sich die Spieler in ein aufregendes Abenteuer stürzen und unzertrennliche Bande mit Freunden knüpfen.

Mit einer ausgefeilten Echtzeit-Steuerung, atemberaubender Grafik und historischen Helden auf großen Schlachtfeldern hat diese Erweiterung der Franchise viel zu bieten.

Das Spiel enthält Elemente aus Age of Empires-Spielen, die mit brandneuem und mobilspezifischem Gameplay kombiniert werden. Ihr könnt euch für Age of Empires Mobile auf iOS und Google Play vorregistrieren. Weitere Informationen über das Spiel finden Sie unter www.aoemobile.com.

Den ersten Trailer gibt es hier zu sehen:

Dazu wurde eine Dev-Diary veröffentlicht: