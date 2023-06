Aliens: Dark Descent: Markerschütternder Launch-Trailer veröffentlicht

Tindalos Interactive und Focus Entertainment, in Zusammenarbeit mit 20th Century Games, sind sehr stolz den Start von Aliens: Dark Descent, einem strategischen Echtzeit-Squad basierten Taktik-Actionspiel, welches im ikonischen Alien Universum angesiedelt ist, zu verkünden.

Zusätzlich gibt es einen markerschütternden Launch Trailer, welcher den Fans noch einmal die Xenomorph Bedrohung, welche auf dem Planeten Lethe schlummert, vor Augen führt.

In Aliens: Dark Descent kommandieren Spieler einen Squad von gestählten Colonial Marines, um die gefährliche Bedrohung auf dem Planeten Lethe zu beseitigen. Geführt als eine Einheit mit Maus & Tastatur oder Gamepad, nimmt der Squad es in Echtzeit mit den ikonischen Xenomorphs auf, stellt sich den geheimen Operationen der unersättliche Weyland-Yutani und einer Reihe an neuen Bedrohungen im Alien Universum.

Mit dem Nutzen einer breiten Reihe an taktischen Fähigkeiten werden Spieler eine authentische Alien Geschichte voller düsterer Geheimnisse entdecken und tiefer in die Schrecken und Wunder der cineastischen Kampagne eintauchen.

Wenn Spieler die großen offenen Level infiltrieren, geben sie über die Comms die Befehle, welche von den Marines, welche am besten ausgerüstet sind, ausgeführt werden. Sie werden alle ihre Finesse benötigen, um durch die persistenten und reagierenden Levels zu navigieren, um die Missionen zu erfüllen. Dabei die Vitalwerte der Marines im Auge zu behalten ist essenziell, denn der Tod ist endgültig.

Zuflucht gibt es in der eigenen Basis – der gestrandeten Otago. Dort kann man den Squad ausrüsten und anpassen, die Klassen wählen, sich aufleveln und jeden Soldaten mit speziellen Fähigkeiten, einem Arsenal an Waffen, Rüstungen und Perks ausstatten. Außerdem können hier Wunden und Traumata behandelt und neue Technologie erforscht werden, um den Squad noch schlagkräftiger zu machen.

Aliens: Dark Descent ist jetzt auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC global verfügbar.