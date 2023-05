Aliens: Dark Descent: Jeder Tod ist endgültig

Aliens: Dark Descent bietet eine umfangreiche taktische Kampagne voller Spannung, tiefgreifender Strategie und beängstigender Enthüllungen. Entwickelt wird das Spiel von Focus Entertainment und Tindalos Interactive zusammen mit 20th Century Games.

In Aliens: Dark Descent, entfalten sich die Wunder und Horror einer authentischen Alien Geschichte in einer cineastischen Kampagne voller düsterer Geheimnisse, ikonischer Xenomorph und brandneuer Bedrohungen.

Eine breite Reihe an taktischen Fähigkeiten kommen beim Rekrutieren, Aufleveln und Kommandieren eines Squads von Colonial Marines zum Einsatz. Die Einheiten können in Echtzeit als ein Squad mit intuitiver Steuerung per Tastatur und Maus oder Gamepad gesteuert werden.

Jeder Befehl wird über die Comms bestätigt und wird vom am besten für die Situation geeigneten Marine ausgeführt. Spieler werden ihre grauen Zellen nutzen müssen, um in den weitläufigen, persistenten und auf die Spieler reagierende Umwelt zu überleben. Dazu sollten auch noch die Vitalwerte der Marines immer im Auge behalten werden, denn jeder Tod ist endgültig.

Aliens: Dark Descent beinhaltet eine voll ausgearbeitete taktische Kampagne, angereichert mit spannenden Momenten, strategischer Tiefe und schockierenden Enthüllungen. So wie ihr Fortschritte macht, werdet ihr die komplexe Story erleben und versuchen, die Geheimnisse des Planeten Lethe zu erkunden.

Spieler rekrutieren und kommandieren ihre Einheit dank innovativer und intuitiver Steuerung sowohl über Tastatur und Maus als auch am Controller und setzen ihre Truppen mit einem einzigartigen Squad Behavior System automatisch auf dem Feld ein. Die Marines reagieren intelligent auf eure Befehle und dank des Squad Behavior Systems, richten sie sich automatisch aus.

Wenn die Bedrohung durch die Xenomorphs zu überwältigend wird, können Spieler die Zeit verlangsamen, um sich auf taktische Entscheidungen im Eifer des Gefechts zu konzentrieren.

Die Marines sind ausgerüstet, um sich an ihre Umgebung anzupassen und mit allen Feinden fertig zu werden. Flammenwerfer können eingesetzt werden, um den Weg freizuräumen, Feinde zu verlangsamen und schwierige Begegnungen zu überstehen.

Dabei ist jeder Lauf einzigartig, da sich die Xenomorphs an das Verhalten der Spieler anpassen und jede Veränderung der Umgebung durch die weitläufigen und offenen Levels bestehen bleibt.

Das Management der Gesundheit und der Stresslevel ist genauso von Bedeutung, wie das Erreichen des Ziels – stirbt ein Marine, ist er für immer verloren. Nach jeder Mission kehren die Spieler zu ihrem Schiff, der Otago, zurück, wo sie Marines heilen, rekrutieren, Forschungen anstoßen oder neue Technologien entwickeln.

Otago ist ein Hub, um eure Marines zu heilen, neue zu rekrutieren, Forschungen anzustoßen und neue Technologien zu entwickeln oder um Missionen auch mal abzubrechen.

Mit fünf verfügbaren Marines-Klassen kann jedem Marine eine Rolle zugewiesen werden, um einen stärkeren Trupp zusammenstellen, der den brutalen Xenomorph-Angriffen Stand halten kann.

Aliens: Dark Descent erscheint am 20. Juni und kann bereits für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One vorbestellt werden: