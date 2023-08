Aliens: Dark Descent: Patch fügt umfangreiche Verbesserungen hinzu

Der neue Patch für Aliens: Dark Descent kann ab sofort installiert werden, der nicht nur neue Quality of Life Features hinzufügt.

Für Focus Entertainments Aliens: Dark Descent könnt ihr ab sofort den neuesten Patch direkt installieren, der euch nicht nur das Leben gegen die fiesen Aliens erleichtern wird, sondern ebenso die Bedienung der Oberfläche.

Ebenso beschäftigte sich das Team mit der Korrektur von Effekten, wie der Beleuchtung in einigen Abschnitten, die nicht korrekt funktionierte. Weitere Korrekturen erfolgten an der Lokalisierung, in der einige Übersetzungsfehler ausgemerzt wurden.

Auch das Thema Balancing wurde nicht ausgelassen. Hier gab es ebenfalls einige Änderungen. Euer Flammenwerfer wird jetzt nicht mehr durch Fässer oder ähnlich flache Gegenstände blockiert.

Neben umfangreichen Fixes zu diversen Bugs erwarten euch ebenso verschiedenste Quality of Life Features, die hinzugefügt wurden. So ist es jetzt zum Beispiel möglich, die Death Clock zu deaktivieren, den Prolog beim Start einer neuen Kampagne zu überspringen oder eine verbesserte Auto-Save-Funktion.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr hier.