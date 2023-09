Aliens: Dark Descent: Videos zum Alien-Spektakel

Focus Entertainment hat zu Aliens: Dark Descent weitere Videos veröffentlicht, um euch die Inhalte und Möglichkeiten des Spiels zu veranschaulichen.

Das Taktik-Actionspiel, welches im ikonischen Alien Universum angesiedelt ist, erschien am 20. Juni für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. In unserem Aliens: Dark Descent Test zur strategischen Alien-Jagd hat das Spiel eine glatte Wertung von 7.5 erhalten.

Jetzt könnt ihr euch weitere Videos zum Spiel anschauen, falls ihr den Titel bisher verpasst habt: