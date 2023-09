Lies of P: Offizieller Launch-Trailer voller Lügengeschichten

Autor:, in / Lies of P

Lies of P ist da und ab sofort im Xbox Game Pass erhältlich. Dazu gibt es hier den neuen Launch Trailer zum Spiel zu sehen.

Lies of P ist ab sofort erhältlich und präsentiert euch passend dazu einen Launch Trailer voller Lügengeschichten. Das von Pinocchio inspirierte Souls-Spiel „Lies of P“ ist ab sofort für Xbox Series X|S und Xbox One sowie mit Xbox Game Pass und PC Game Pass erhältlich.