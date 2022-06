Almost My Floor: Point & Click-Abenteuer erscheint im Juli

Autor:, in / Almost My Floor

Almost My Floor wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Almost My Floor wird am 1. Juli für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Preis beträgt nur 9,99 Euro. Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch Versionen erhalten zusätzlich 20 % Rabatt während der zweiwöchigen Vorbestellungsphase.

Almost My Floor (Xbox Series X|S) – 7,99 Euro

Die Xbox Series X|S- und die PlayStation 5-Version erhält 50 % Rabatt für Besitzer der Xbox One- bzw. PlayStation 4-Version.

Almost My Floor – Point & Click-Detektiv in einer beängstigenden Atmosphäre unheimlicher Albträume. Jeder Schritt kann tödlich enden. Löst das Geheimnis des Hauses #9 Bewohner oder verrückt werden. Das Labyrinth der endlosen Etagen wird sein Opfer nicht kampflos aufgeben.

Für Alex ist dies die Geschichte einer langen Reise nach Hause. Alles, was darin wohnt, existiert zwischen Fiktion und Realität. Es ist an der Zeit, sich den Monstern zu stellen, die anderen Hausbewohner zu treffen und ihr Schicksal zu bestimmen. Aber das Wichtigste ist, den Abgründen des Schreckens zu entkommen … und zu versuchen, danach gesund zu bleiben.

Für Detective Adam Trust ist das Enträtseln von Geheimnissen seine Lebensaufgabe. Er will nicht aufgeben und wird alles über das Haus #9 lernen, was es zu lernen gibt. Doch dieses Mal könnte der Preis für seinen Ehrgeiz zu hoch sein.

Merkmale:

Zwei Hauptfiguren mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Geschichte

Verschiedene Wege zum Durchqueren

Orte und Charaktere im Comic-Stil gezeichnet

Interessante Rätsel, die euch für kurze Zeit zum Nachdenken anregen

Der Tod wartet an jeder Ecke

Monster werden in euren Albträumen weiterleben