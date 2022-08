Alone in the Dark: Reboot offiziell mit Trailer angekündigt

Autor:, in / Alone in the Dark

Ein Reboot von Alone in the Dark wurde offiziell mit ersten Details und einem Trailer angekündigt.

Auf seinem Showcase kündigte THQ Nordic gestern Abend ein neues Spiel zu Alone in the Dark an. Bereits am Nachmittag zuvor sickerten die ersten Informationen dazu durch.

Jetzt macht der Publisher es offiziell: Alone in the Dark ist ein Reboot, also eine Neuinterpretation, das von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und für PC, Xbox Serie S/X und PlayStation 5 erscheinen wird.

Die Neuinterpretation der ursprünglichen Trilogie soll euch bis ins Mark erschrecken und kehrt an berüchtigte Schauplätze zurück, mit einer völlig neuen Geschichte und mythischen Orten, die es zu erkunden gilt.

Alone in the Dark bietet ein Noir-Setting mit klassischen Lovecraft’schen Horrorelementen, wo das Vertraute auf das Surreale trifft.

Über die Story von Alone in the Dark

Seid ihr jemals wirklich allein im Dunkeln? Es liegt an euch, das herauszufinden, denn die Horror-Franchise Alone in the Dark kehrt zurück!

Tief im Süden der 1920er Jahre ist der Onkel von Emily Hartwood verschwunden. Ihr könnt entweder in die Rolle des Privatdetektivs Edward Carnby schlüpfen, um ihm bei der Aufklärung des Rätsels zu helfen, oder als Emily Hartwood selbst eine Reise nach Derceto Manor antreten, einem Heim für Geisteskranke, in dem etwas lauert.

Ihr werdet seltsamen Bewohnern, albtraumhaften Welten und gefährlichen Monstern begegnen und schließlich ein Komplott des aufkommenden Bösen aufdecken.

Der Ankündigungs-Trailer: